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Futbol maçları seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü. Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
 12 Mart 2020 19:41
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Futbol maçları seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın toplantının ardından açıklama yaptı.

Kalın, 'Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde böyle bir kalabalık ortamın alışmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek isterim' diye konuştu.

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Memurlar.Net
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