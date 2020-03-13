CTE, tüm eğitimleri ikinci bir talimata kadar erteledi
Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü ikinci bir talimata kadar eğitim merkezlerinde verilen eğitimleri iptal etti
|13 Mart 2020 12:17
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Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü Koronavirüs salgını kapsamında yeni bir tedbir açıkladı.
Genel müdürlükten yapılan açıklamada "Koronavirüs önlemleri kapsamında; uzaktan eğitimler hariç, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde ve ceza infaz kurumlarında verilen yerinde eğitimler ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir" denildi.
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