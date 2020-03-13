Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN, ALAN/BÖLÜM, ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLİRLER Mİ? Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirmelerinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre alanın kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerinin birlikte değerlendirmeye alınabilir mi?