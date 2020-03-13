Sağlık Bakanlığı 'hasta ziyaretlerini' kısıtladı
Sağlık Bakanlığı coronavirüs tedbirleri kapsamında hasta ziyaretlerini kısıtladı.
|13 Mart 2020 18:26
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Sağlık Bakanlığı coronavirüs tedbirleri kapsamında hasta ziyaretlerini kısıtladı.
Sağlık Bakanlığı'nın hasta ziyareti kısıtlaması kararları şu şekilde
Mart ve Nisan aylarında mesai saatlerinde hastane ziyaretleri yapılmayacak. Mesai saatleri dışında ise sadece 1 kişi hastayı ziyaret edebilecek.
Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalara ziyaret yasak olacak.
Hastanede sürekli aynı kişinin refakatçi olması sağlanacak.Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
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