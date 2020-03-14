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İşletmelerdeki mesleki eğitimdeki öğrencilerde izinli sayılacak

Ara tatillerde öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimde ücretli izinli sayılmaları ile ilgili MEB yazısı
 14 Mart 2020 03:07
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İşletmelerdeki mesleki eğitimdeki öğrencilerde izinli sayılacak
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