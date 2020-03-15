Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor
|15 Mart 2020 13:37
|Yazdır
Umreden Ankara'ya dönen Türk vatandaşları, Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından gözlem altında tutulacakları yurtlara götürülüyor.
Esenboğa Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen vatandaşlar, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindiriliyor.
Vatandaşlar, daha sonra peyderpey karantinaya alınacakları yurtlara götürülüyor. Her otobüse bir de ambulans eşlik ediyor.
- Yurtlara yerleştirildiler
Vatandaşlar, Gölbaşı'ndaki Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'nde bulunan Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade ve Gölbaşı yurtlarına yerleştiriliyor.
Otobüslerle yerleşkeye getirilen vatandaşlar, burada ayrı ayrı odalarda gözlem altında tutulacak.Ankara Valisinden umreden dönen vatandaşlara ilişkin açıklama
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
15 Mart 2020 14:40
|Yoğun bakım ve palyatif bakım hasta ziyaretleri yasaklandı
15 Mart 2020 14:15
|9 Avrupa ülkesine olan uçuş müsaadesi öne çekildi
15 Mart 2020 14:03
|Ankara Valisinden umreden dönen vatandaşlara ilişkin açıklama
15 Mart 2020 13:46
|Şehit ve gazi ailelerine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular
15 Mart 2020 13:35
|Moskova Mutabakatı çerçevesinde ilk ortak devriye yapıldı
15 Mart 2020 13:32
|THY'den 9 ülkeye sefer durdurma kararı
15 Mart 2020 12:47
|EKYS sorularını değerlendiriyoruz
15 Mart 2020 12:45
|Bakan Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması
15 Mart 2020 12:38
|Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin
15 Mart 2020 11:43