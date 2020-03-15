Ankara Valisinden umreden dönen vatandaşlara ilişkin açıklama
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik
|15 Mart 2020 13:46
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Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca misafir edileceği öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdiklerini bildirdi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden, kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor
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