Ankara Valisinden umreden dönen vatandaşlara ilişkin açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN İZİNLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ Sağlık Bakanlığı, 13/3/2020 tarih ve 910 sayılı yazısını yürürlükten kaldırıp yeni bir resmi yazı yayımladı. Yeni yazıya göre, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde idari izin kullanmalarına karar verilen "hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenler, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olan personele" dair kısımlar Sağlık Bakanlığı personeli için uygulanmayacaktır.