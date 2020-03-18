YÖK Başkanı açıkladı. Vize sınavları ertelenecek mi?
YÖK Başkanı vize sınavları ertelenecek mi sorusuna "Üniversiteler karar verecek" dedi.
|18 Mart 2020 10:27
|Yazdır
YÖK Başkanı bugün YÖK Genel merkezinde 3 haber ajansı (AA, İHA, DHA) ile memurlar.net'in bulunduğu gazetecilere açıklamada bulundu.
YÖK Başkanı Saraç, memurlar.net'in vize sınavları ertelenecek mi şeklindeki sorusuna "Üniversiteler karar verecek. Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek. Online yapabilirler ama şeffaf ve denetelenebilir nitelikte olmasını istiyoruz." dedi.
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YÖK: 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başlayacak
18 Mart 2020 09:54
|Vakıf üniversiteleri için 'paket' hazırlanıyor
17 Mart 2020 09:19
|Son sınıftaki öğrencilere görev verilecek
17 Mart 2020 08:56
|Türk profesör: 'Yaz aylarında virüsün kaybolacağı' gerçeği yansıtmıyor
16 Mart 2020 12:27
|Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
14 Mart 2020 11:05
|Devlet 'özel'lere ayak uyduramadı
14 Mart 2020 07:50
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı
12 Mart 2020 12:49
|Hakkari'de keşfedilen bitki, Türkiye'ye de bir ilki yaşattı
11 Mart 2020 21:01
|İstanbul'da bir özel üniversite, bahar tatilini öne aldı
11 Mart 2020 13:33
|Akademik teşvik'ten en fazla yararlanan 10 üniversite
10 Mart 2020 12:11