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YÖK Başkanı açıkladı. Vize sınavları ertelenecek mi?

YÖK Başkanı vize sınavları ertelenecek mi sorusuna "Üniversiteler karar verecek" dedi.
 18 Mart 2020 10:27
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YÖK Başkanı açıkladı. Vize sınavları ertelenecek mi?

YÖK Başkanı bugün YÖK Genel merkezinde 3 haber ajansı (AA, İHA, DHA) ile memurlar.net'in bulunduğu gazetecilere açıklamada bulundu.

YÖK Başkanı Saraç, memurlar.net'in vize sınavları ertelenecek mi şeklindeki sorusuna "Üniversiteler karar verecek. Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek. Online yapabilirler ama şeffaf ve denetelenebilir nitelikte olmasını istiyoruz." dedi.

Memurlar.Net
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