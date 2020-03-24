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Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı

Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
 24 Mart 2020 12:46
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Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımı retweet etti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
Anadolu Ajansı
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