2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor
TBMM bu hafta, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşecek
|30 Mart 2020 08:09
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TBMM Adalet Komisyonu da yarın toplanarak, 2. Yargı Paketi'ni içeren teklifi ele alacak.
Milliyet Ankara'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak önce Sayıştay Başkanlığı'nda boş bulunan 5 koltuk için seçim yapacak. Genel Kurul'da, daha sonra Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeye göre çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.Meclis esnek çalışacak: Gelmeyen vekil evden çalışacak
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