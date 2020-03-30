1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor

TBMM bu hafta, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşecek
 30 Mart 2020 08:09
Yazdır
2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor

TBMM Adalet Komisyonu da yarın toplanarak, 2. Yargı Paketi'ni içeren teklifi ele alacak.

Milliyet Ankara'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak önce Sayıştay Başkanlığı'nda boş bulunan 5 koltuk için seçim yapacak. Genel Kurul'da, daha sonra Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeye göre çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Meclis esnek çalışacak: Gelmeyen vekil evden çalışacak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karşı çıktıkları teklife 'sehven' kabul dediler
30 Mart 2020 08:31		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
29 Mart 2020 11:09
Rekor fezleke: Tam 970 adet
29 Mart 2020 08:20		 Dava açma, icra, ihtar, idari başvuru süresi dahil tüm süreler durduruluyor
25 Mart 2020 11:25
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15 madde
25 Mart 2020 01:46		 Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
25 Mart 2020 00:46
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
25 Mart 2020 00:39		 TBMM'de görüşülen kanun teklifinde 'Korona' düzenlemesi
23 Mart 2020 15:36
İnfaz düzenlemesinin TBMM'de bu hafta görüşülmesi planlanıyor
22 Mart 2020 11:10		 TBMM'de kimi sahra çadırı istedi, kimi 'mutasyon' kehaneti yaptı
19 Mart 2020 10:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı09:00 - Tarım Bakanlığı korona günlerinde ekim ve üretime hazır mı?09:00 - Koronavirüs'le mücadelenin psikolojik boyutunu Prof. Dr. Cem Şafak Çukur ile konuştuk08:59 - Kilosu 2 bin liradan satılıyor08:58 - 'Korona testleri' yasak ama kapış kapış satılıyor08:54 - Uzmanlar uyardı...'Korona partisi' ölümcül hata!08:49 - İnfaz paketi kapsamı daraltılarak Meclis'e sunulacak08:31 - Karşı çıktıkları teklife 'sehven' kabul dediler08:22 - 'Zor günleri birlik olup atlatacağız'08:19 - LGS sınav başvuruları otomatik yapılacak
08:11 - Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi08:10 - Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi yaralamadan gözaltına alındı08:09 - 2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor07:45 - İstanbul ve Ankara'ya iki büyük teşhis merkezi07:45 - Telekonferans kabine toplantısı: Gündem koronavirüs07:36 - Hekimler: Bulaşır korkusuyla görev yapıyoruz07:31 - Meclis esnek çalışacak: Gelmeyen vekil evden çalışacak07:17 - Bölgesel karantinalar hükümetin gündeminde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
İstanbul'daki 'ev partisi' rezilliğine 11 gözaltı
İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak
Virüsün kamu yönetimine öğrettiği, öne çıkardığı kritik bilgiler
İBB Sözcüsü o görüntülere komplo dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da okunan ezanı dinledi
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
Karşı çıktıkları teklife 'sehven' kabul dediler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 1
football manager 2019 1
Kumkuat 2
corona virüs vaka sayısı 5
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
lanet 4
27.03.2020 millet camii cuma namazi 4
birfikrimvar 2
haluk levent 3
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam