MEB Genel Müdürleri birer maaşlarını bağışladı
Milli Eğitim Bakanlığındaki Genel Müdürler, Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaşlarını bağışladı
|30 Mart 2020 22:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşıyla başlattığı, Milli Dayanışma Kampanyasına her kesimden destek mesajı yağıyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, kampanyaya 6 maaşıyla katıldığını açıklamıştı.
Kampanyaya çok sayıda belediye başkanı da maaşlarıyla destekte bulunuyor.
Bir bağış haberi de Milli Eğitim Bakanlığından geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan Genel Müdürler ile 81 il müdürü de kampanyaya birer maaşlarıyla katılacak.
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