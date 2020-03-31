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Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM'de açıklama yaptı. Özkan 70 maddeden oluşan düzenlemeyi Meclis Başkanlığına ilettiklerini söyledi.
 31 Mart 2020 16:09
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Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM'de açıklama yaptı. Özkan 70 maddeden oluşan düzenlemeyi Meclis Başkanlığına ilettiklerini söyledi. İşte Özkan'ın açıklamaları:

Sunulan teklifte, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasden adam öldürme, terör, kadına şiddet hariç olacak

Terör suçları hiçbir ayrım gözetilmeksizin kapsam dışında bırakılmıştır.

Ceza infaz kurumlarında geçen süreler yeniden belirlenmektedir. Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasden adam öldürme, terör, kadına şiddet hariç olmak üzere diğer suçlarda kalıcı infaz oranı 1/2 olacaktır.

Mevcut denetimli serbestlik uygulamasında az cezalı suçlarda toplumda cezasızlık algına yol açmaktadır. Yapanın yanına kaldığı bu uygulamayı ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik uygulamasını değiştirerek herkese maktu bir yıl uygulamak yerine hükmolunan cezayla orantılı bir ceza öngörülmektedir.

Cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeler:

Bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği cezalar artırılacaktır. Çıkar amaçlı suçlarda çok düşük cezalar vardır. Bunun taban ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz.

Tefecilik suçunun da cezasını artırmayı düşünüyoruz.

Geçici düzenlemeler:

1 Temmuz 2016'dan önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli hizmet süresi 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. İstisna tutulan suçlar bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaktır

- Diğer düzenlemeler

İyi hal incelemesi... Mevcut ceza infaz sistemi iyi hal ile ilgili olarak otomatik bir geçiş öngörmektedir. Yani belirli bir süre cezaevinde kalanlar arkasından açık cezaevine, arkasından denetimli serbestliğe arkasında da şartlı salıverme uygulanmaktadır. Otomatik sistemden çıkarılmakta ve Gözlem ve İdare Komisyonunun kararına bağlanmaktadır.

- 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olanların belirli şartlarda konutta infazını mümkün haline getiriyoruz.

İnfaz hakimliği sistemi getiriyoruz. İnfaz hakimlerinin görev ve yetkileri genişletiliyor.

TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesinin tam metni
Memurlar.Net
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