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TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesinin tam metni

Memurlar.net olarak TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesinin tam metnini yayımlıyoruz
 31 Mart 2020 16:45
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TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesinin tam metni

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM'de infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Özkan, 70 maddeden oluşan düzenlemeyi Meclis Başkanlığına ilettiklerini söyledi.

Memurlar.net olarak infaz düzenlemesinin tam metninin yayımlıyoruz.

İnfaz düzenlemesinin tam metni için TIKLAYINIZ

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Memurlar.Net
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