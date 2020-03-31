TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesinin tam metni
Memurlar.net olarak TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesinin tam metnini yayımlıyoruz
|31 Mart 2020 16:45
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Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM'de infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
Özkan, 70 maddeden oluşan düzenlemeyi Meclis Başkanlığına ilettiklerini söyledi.
Memurlar.net olarak infaz düzenlemesinin tam metninin yayımlıyoruz.
İnfaz düzenlemesinin tam metni için TIKLAYINIZAk Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
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