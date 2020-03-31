Mansur Yavaş'tan 'yardım' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
|31 Mart 2020 20:34
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamasında "İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir.İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması
Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi.
İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir.Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2020
Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.
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