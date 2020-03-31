1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş'tan 'yardım' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 31 Mart 2020 20:34
Yazdır
Mansur Yavaş'tan 'yardım' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamasında "İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir.

İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması

Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı
31 Mart 2020 22:20		 İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması
31 Mart 2020 21:56
İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı
31 Mart 2020 21:41		 Bakan Soylu, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı
31 Mart 2020 21:36
Başsavcılıktan 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama
31 Mart 2020 21:21		 Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek
31 Mart 2020 20:51
TBMM Başkanı: Dünya siyasetinde çok şey değişecek
31 Mart 2020 20:19		 Bakan Koca: Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı
31 Mart 2020 19:57
Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
31 Mart 2020 19:46		 Bakan Albayrak: Mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk
31 Mart 2020 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı22:01 - Dermatoloji uzmanı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı21:56 - İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması21:51 - O ülkede koronavirüs demek artık yasak!21:46 - ABD'deki koronavirüsten ölen kişi sayısı Çin'i geçti21:41 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı21:36 - Bakan Soylu, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı21:31 - Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı21:26 - 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi21:21 - Başsavcılıktan 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama
21:16 - Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!21:11 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira21:07 - Sivas'ta 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı21:02 - Ankara'da karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi20:59 - Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı20:55 - Bodrum'da müzik öğretmenleri 'evde kal' şarkısı besteledi20:51 - Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek20:47 - İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaza süsü verilmiş cinayetler 2
sosyal fobi 1
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 1
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 5
kenan sofuoğlu 2
corona virüs vaka sayısı 3
Bilgilendirme 1
luke sikma 1
haluk levent 1
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 3
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam