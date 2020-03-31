İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda, TBMM'nin iradesiyle yasalaşan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun uygulanmasının altını çizmek için dün valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle açıklama yapılma zorunluluğunun oluştuğu belirtildi.

Yardım Toplama Kanunu'nda, kamu yararına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere "gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin" kanunun 6'ncı maddesi gereğince yetkili makamlardan izin almak şartıyla yardım toplayabileceklerinin düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya bir makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak bu kanun hükümlerine uygun hareket etmesi gerekir. Bu kapsamda yardım toplamak için yardım toplanacak yer bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınması gerekmektedir. Bununla beraber kanunda izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca anılan kanunun 6'ncı maddesinde Cumhurbaşkanı kararıyla gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların valiliklerden izin almaksızın yardım toplayabileceği de hüküm altına alınmıştır."

- "Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde bağıştır"

Açıklamada, son günlerde yerel yönetimler başta olmak üzere bazı kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı banka hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştiklerinin görüldüğü vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda kendilerine verilen görevler çerçevesinde, şartlı/şartsız bağış yapmak isteyen vatandaşların her işlem için ayrı ayrı olmak üzere başvurusundan sonra belediyenin görevleriyle sınırlı olmak üzere bağış alabilmektedir. Şartlı bağışlar için her bir vatandaşın bireysel müracaatından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/l maddesi gereğince belediye meclisinin kararı bağış kabul edebilmektedir. Yine her bir vatandaşın bireysel başvurusundan sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesi gereğince belediye başkanının onayından sonra şartsız bağışlar alabilmektedirler.

Görüleceği üzere Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde 'bağıştır' ve her bir vatandaşın başvurusu üzerine yetkili organın vereceği kararlar çerçevesinde işlem yapılabilecektir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun yardım toplaması hususlarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır."

- "Yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması gerekmektedir"

Bir hesap açılarak ve/veya makbuz karşılığında, başkaca bir idari işlem olmaksızın ilan edilen bir kampanyayla vatandaşlardan para/yardım toplanabilmesinin ancak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerinin usul ve esasları çerçevesinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için de doğrudan Cumhurbaşkanlığınca belli bir kuruma, kişiye, vakıf ve derneğe görev verilmesi veya yetkilendirme yapılması, yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması gerekmektedir. Belirtilen yasal düzenlemelere uyulmadan yapılacak yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil edecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımız yapılacak tespitlerde, Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet yürütenler hakkında ilgili kanunun 6'ncı maddesinin 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemleri her aykırılıkta yaptığı gibi yapacaktır/yapmaktadır. Bakanlığımızca korunmaya çalışılan husus, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri, yani kanun koyucunun, TBMM'nin iradesi ve kamu düzeninin tesisidir."