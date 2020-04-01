LPG'ye büyük indirim geliyor
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk bir indirim bekleniyor
|01 Nisan 2020 09:48
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Petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzin ve motorinde ardı ardına gerçekleşen indirimler bu sefer de LPG'ye geliyor.
Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.Dolar güne yükselişle başladı
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