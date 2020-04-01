1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LPG'ye büyük indirim geliyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk bir indirim bekleniyor
 01 Nisan 2020 09:48
Yazdır
LPG'ye büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzin ve motorinde ardı ardına gerçekleşen indirimler bu sefer de LPG'ye geliyor.

Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.

Dolar güne yükselişle başladı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
01 Nisan 2020 12:17		 Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi
31 Mart 2020 23:56
Doğalgaza Nisan ayında zam yok
31 Mart 2020 17:40		 Akaryakıtta çifte indirim
31 Mart 2020 16:22
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi
31 Mart 2020 14:09		 Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
31 Mart 2020 09:38
Sarımsak yok sattı, 100 liraya kadar fırladı
31 Mart 2020 07:51		 Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı
30 Mart 2020 20:35
Benzine indirim, motorine zam yapıldı
30 Mart 2020 16:45		 Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
30 Mart 2020 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı12:17 - İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı12:12 - TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Borsa İstanbul'dan kampanyaya büyük destek12:00 - Engellilere verilen idari izinden dolayı bazı kurumlarda iş yükü arttı, 'uzaktan çalışma' düşünülmeli12:00 - Diyanet: Zekatlar kampanyaya destek amacıyla verilebilir11:58 - Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar11:53 - Çevre Bakanı Kurum: Egzos emisyon ölçümleri ertelendi11:49 - Adli Tıp otizmli gence 'kendisini savunabilir' dedi, şüpheli tahliye edildi
11:47 - Bakanlıktan tıbbi malzeme sağlayan firmalara destek11:35 - Bakan Pekcan: Kargo teslimatında herhangi bir sıkıntı yok11:32 - Uzman olduğunu iddia eden FETÖ'cünün takipsizlik kararı kaldırıldı11:31 - FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında 15 yıla kadar hapis istemi11:28 - Gram altın 341 lira seviyelerinde11:26 - Fatih Tezcan'ın gündeme taşıdığı kadın, öğretmen değil!11:26 - Dernek üyelikleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek11:24 - HDP'li eski Başkan 'koronavirüs'ten tahliye oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
LPG'ye büyük indirim geliyor
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler
Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?
90 bin mahküma virüs tahliyesi
Karantinadaki şüpheli kaçtı: Polis her yerde onu arıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
milli dayanışma kampanyası 4
Kumkuat 3
ademi merkeziyetçilik 1
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 1
sosyal fobi 2
intihar süsü verilmiş cinayetler 2
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
kuaför 1
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam