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Bir sahte bağış belgesi de Sağlık Bakanlığı için üretildi

Milli Dayanışma Kampanyasının etki gücünü azaltmak için hazırlanan ve sosyal medyada yayılan sahte bağış belgesinin bir benzeri bu kez Sağlık Bakanlığı için de üretildi.
 02 Nisan 2020 01:32
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Bir sahte bağış belgesi de Sağlık Bakanlığı için üretildi

Sosyal medyada, Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğu iddia edilen bir sahte belge dolaşıma sokulmuştu. Bu sahte belgeye göre öğretmenlerin Milli Dayanışma Kampanyasına 500 TL bağış yapmaları isteniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk belgenin sosyal medyada yaygınlaşması üzerine bir açıklama yaptı ve üretilen belgesinin sahte olduğunu açıkladı.

Aynı sahte belge, aynı tarih ve sayı ile, akşam saatlerinde bu kez Sağlık Bakanlığı için üretildi. Bu sahte belgede de doktorlardan 1000 TL diğer sağlık personelinin ise 500 TL bağış yapması isteniyordu.

Ancak Milli Dayanışma Kampanyasının etki gücünü azaltmak için hazırlanmış bu ikinci belge de sahtedir. İşte Sağlık Bakanlığı için üretilen ve sosyal medyada yaygınlaştırılmaya çalışılan sahte belge
Memurlar.Net
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