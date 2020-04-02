Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
|02 Nisan 2020 12:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mart Cumartesi günü, bir gece yarısı kararnamesiyle, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan'ı görevden almıştı. Yerine ise bakan yardımcısı Adil Karaismailoğlu'nu atamıştı.
Görevden almadaki asıl sebebin, İstanbul'daki şehir hastanesinin yollarının yapılamaması olduğu ortaya çıktı. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesi bulunuyor. Bu hastanenin açılması, koronavirüsle mücadelede çok önemli görülüyor. Türkiye'deki tüm koronavirüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul'da olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı.
Diğer taraftan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılının Aralık ayında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına yazdığı yazıda Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarını yapmayacağını belirtmişti.
Cahit Turhan, 12 Ocak 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İBB'nin yolları yapmayacağını açıklamasının ardından talimat verdiğini ve şehir hastanesinin yollarının, Bakanlık tarafından yapılacağını açıklamıştı. İlgili haber için tıklayınız.
Ancak, aradan geçen 3 aya yakın süreye rağmen, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, şehir hastanesinin yolları için hiçbir şey yapmadı.
Bu gelişme üzerine, Bakan Cahit Turhan görevden alındı. Yerine gelen yeni bakan Adil Karaismailoğlu ise ilk iş olarak şehir hastanesinin yollarını yapmaya başladı. Anadolu Ajansı, şehir hastanesinin yollarının yapılmasını dün canlı olarak yayımladı. İlgili haber için tıklayınız.
Haziran'da açılması planlanan hastanenin, Covid-19 tehdidi nedeniyle, Mayıs'a yetiştirilmesi planlanıyor
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