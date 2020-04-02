Kararların yayınlanması ile ilgili KDK'dan açıklama
|02 Nisan 2020 15:02
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Memurlar.net olarak bugün yayınladığımız haberde, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 3 aydır hiç karar yayınlamadığını belirtmiştik.
KDK'DAN MEMURLAR.NET'E AÇIKLAMA
Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kararların yayınlanması ile ilgili memurlar.net'e açıklamada bulundu.
Malkoç, KDK'nın sitesini yenilediklerini ve 2000 kararı siteye yüklediklerini söyledi.
Siteye yüklediğimiz kararlar 15 Nisan itibariyle herkese açık hale gelecek. Kişisel Verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde özel bir çaba ile hazırlanan Karar Bilgi Bankası'nda tavsiye, ret ve kısmen tavsiye kararlarına ulaşılabilecek dedi.
İdareye, konuya, karar türüne ve tarihe göre arama imkanı verecek. Karar Bilgi Bankası önemli bir açığı kapatacak. Şu anda test aşamasında olan websitesi kısa zamanda tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunlacaktır dedi.
Malkoç, KDK'nın tavsiye kararlarının önemli bir referans olduğu bilincindeyiz. İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi açısından KDK kararlarının açılması ile bu alanda önemli bir eksiklik giderilmiş olacak vurgulaması yaptı.
KDK'nın 15 Nisan itibariyle yayına alacağı Karar Bilgi Bankası şu şekilde olacak.
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