Artvin'de bir köy karantinaya alındı
|03 Nisan 2020 11:35
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçeye bağlı Aşağı Koyunlu köyünün bugün itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Karantina kapsamında uyulması gereken kurallara da dikkat çekilen açıklamada, kurallara uyulmaması durumunda ilgili kurumlarca cezai işlem uygulanacağını kaydedildi.
Öte yandan Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Oğuz köyünün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 3 Nisan saat 08.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.
İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.
Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca ve Laçin'in Çamlıpınar köyleri karantinaya alınmıştı.Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
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