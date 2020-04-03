Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
Iğdır'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak
|03 Nisan 2020 12:23
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Iğdır'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, Iğdır'a dışarıdan gelen herkes 14 gün boyunca ikametlerinde karantinaya alınacak.
Kararı ihlal edip ikametlerinden ayrılanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.Artvin'de bir köy karantinaya alındı
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