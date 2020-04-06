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Altında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Gram altın 352 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 521 lira ve Cumhuriyet altını 2.142 liradan işlem görüyor.
 06 Nisan 2020 10:05
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Altında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.619,16 dolar civarında bulunuyor.

Küresel piyasalar düşüşte

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil.

Analistlerden önemli uyarı

Teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Memurlar.Net
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