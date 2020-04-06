Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
Gram altın saat 12:00 itibariyle 356, dolar ise 6,77 TL'yi aştı. Bu değerler bugüne kadar görülen en yüksek seviye.
|06 Nisan 2020 12:09
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Gram altın bugün saat 12:00 itibariyle 356,65 TL'yi, dolar ise 6,77 TL'yi aştı. Bu değerler bugüne kadar görülen en yüksek seviye.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,7760
|6,7770
|Avro
|7,3120
|7,3130
|Sterlin
|8,3240
|8,3650
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7200
|6,7970
|Avro
|7,2600
|7,3400
|Sterlin
|8,2350
|8,4200
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