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Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!

Gram altın saat 12:00 itibariyle 356, dolar ise 6,77 TL'yi aştı. Bu değerler bugüne kadar görülen en yüksek seviye.
 06 Nisan 2020 12:09
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Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!

Gram altın bugün saat 12:00 itibariyle 356,65 TL'yi, dolar ise 6,77 TL'yi aştı. Bu değerler bugüne kadar görülen en yüksek seviye.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,77606,7770
Avro7,31207,3130
Sterlin8,32408,3650
ANKARA
ABD Doları6,72006,7970
Avro7,26007,3400
Sterlin8,23508,4200
Gram altında rekor üstüne rekor: 355 TL'den işlem görüyor
Anadolu Ajansı
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