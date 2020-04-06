Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
|06 Nisan 2020 11:44
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Koronavirüs salgınıyla birlikte MEB, Eba Tv üzerinden yayına geçerken, bazı öğretmenler de kişisel gayretleriyle Zoom adlı programla öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı.
Ancak bugün Sözcü Gazetesinde yer alan haberde, Zoom kullanan öğrencilerin görüntülerinin, öğretmenlerin de banka bilgilerinin ele geçirildiği iddia edildi. Sözcü Gazetesinin haberi için tıklayınız.
Öncelikle şunu bilmek gerekiyor, Zoom, ABD borsasına endeksli ve piyasa değeri 60 milyar dolara ulaşan bir şirkettir. Bu şirketin, bazı öğretmenlerin banka bilgilerini ele geçirip 58 dolar ödeme aldığı yönündeki bilgiler tam bir deli saçmasıdır. 60 milyar dolarlık bir şirketin böyle bir şey yapabileceğine inanmak için sanal alem cahili olmak gerekmektedir.
Zoom adlı uygulamanın sahibi Çinli olduğu için, bu uygulamaya ABD'liler şüpheyle yaklaşmaktadır. Zaten kişisel verileri ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açan da ABD'dir. Uzun bir süreden sonra ilk kez Çin menşeli bir firma ABD menşeli internet uygulamalarının tahtını sallamaktadır. Çünkü, bir uygulamayı kim yazmışsa o uygulama sayesinde bir çok dataya sahip olabilmektedir. Örneğin Amerika, Google, Youtube, Facebook, İnstagram, Netflix Ruslar da Yandex sayesinde bir çok dataya, kişisel veriye sahip olabilmektedir. Yandex, Youtube, Google ne kadar riskli ise Zoom da o kadar risklidir. Çin Google'ı, Rusya Linkedln'i bu yüzden yasakladı. Telegram'un kurucusu Rus olmasına rağmen, Rusya'nın taleplerini karşılamayınca ABD'ye kaçtı ve şuan hem İran hem de Rusya Telegram'ı yasaklamış durumdadır. Günümüz dünyasında bundan kaçış için tek yol internet kullanmamaktır.
Sözcü Gazetesinde yer alan ve öğretmenlerin hesaplarından 58 dolar çekildiği şeklindeki iddiaların dayanağı ise evde kalmayla birlikte sık kullanılmayan başlanan film izleme/indirme ve oyun siteleridir. Telif haklarını ihlal eden bir çok film indirme/izleme siteleri ile oyun sitelerini cep telefonlarından kullananlar, bilgisayarlarına gizlice indirilen trojanlar sayesinde, hem banka bilgilerini hem bir çok internet sitesine ait şifreleri kaptırmaktadır. Bu risk, android tabanlı cep telefolarda çok daha büyüktür. Dün yayınladığımız bir haber için tıklayınız.
Özetle, Zoom adlı programı ne melekleştirmeli ne de şeytanlaştırmalıyız. Türkiye olarak bu türden uluslararası çapta projeler yazamadığımız sürece bizler sadece kullanıcı oluruz. Ancak o sürece kadar da gülünç haberlerden uzak durmalıyız.
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