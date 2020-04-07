Altın rekor kırmaya devam ediyor
|07 Nisan 2020 17:17
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 357 bin lira, en yüksek 361 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 359 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 99 milyon 614 bin 122,16 lira, işlem miktarı ise 249 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 100 milyon 171 bin 676,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|357.600,00
|1.640,00
|En Düşük
|357.000,00
|1.650,00
|En Yüksek
|361.500,00
|1.657,00
|Kapanış
|359.300,00
|1.653,00
|Ağırlıklı Ortalama
|359.523,46
|1.654,19
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|99.614.122,16
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|249,14
|Toplam İşlem Adedi
|32
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