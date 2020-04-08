Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen T.G. gözaltına alındı.
|08 Nisan 2020 19:52
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen T.G. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta İmamoğlu'nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.Başsavcılıktan 'İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs' haberine açıklama
Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'da ikamet eden T.G. olduğunu belirledi.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.
T.G. işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kavga eden dilencilere polisten biber gazlı müdahale
08 Nisan 2020 19:45
|14 kişiye 'koronavirüs' paylaşımı soruşturması
08 Nisan 2020 19:30
|Korona ile savaşan sağlık çalışanlarını soydu
08 Nisan 2020 17:37
|Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
08 Nisan 2020 15:33
|Önce oğlunu öldürdü, sonra da intihar etti
08 Nisan 2020 15:16
|Koronavirüs denetimi yapan sağlık görevlisine kamyonet çarptı
08 Nisan 2020 13:26
|Artvin'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı
08 Nisan 2020 12:23
|Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı
08 Nisan 2020 11:17
|Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı
08 Nisan 2020 10:59
|Emeklileri dolandıran zanlı, polisin 'yardım ekibi' oyunuyla yakalandı
08 Nisan 2020 10:35