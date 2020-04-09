Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
|09 Nisan 2020 10:28
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail O'ya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekmişti.
Nail O, Romanların ağzından "Evde nasıl kalalım, çocuklarım aç şeklinde" paylaşımda bulunan Özgür Adam adlı bir kullanıcıya verdiği cevapta "Geber" şeklinde yanıt vermişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.
İşte Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklama
Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.
Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.
Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.
Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.
Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İl müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İl müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım
09 Nisan 2020 09:58
|Video büyük tepki çekti! Kız öğrencilerin odasını bastı
07 Nisan 2020 20:42
|İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı
04 Nisan 2020 11:07
|'Erkekten hemşire mi olur?' diyen şoföre soruşturma
01 Nisan 2020 23:27
|Özel güvenlik için serbest kıyafet kararı
31 Mart 2020 15:58
|MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
24 Mart 2020 12:16
|Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma
19 Mart 2020 19:51
|Koronavirüs hakkında açıklama yapan doktora inceleme
19 Mart 2020 09:59
|Engelli çocuğun bacağını kırıp eve gönderen personele ceza
16 Mart 2020 23:32
|Feci olayla ilgili itfaiyeciler hakkında soruşturma başlatıldı
15 Mart 2020 18:00