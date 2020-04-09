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İl müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.
 09 Nisan 2020 09:58
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İl müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.

Nail Oğay, Romanların ağzından "Evde nasıl kalalım, çocuklarım aç şeklinde" paylaşımda bulunan Özgür Adam adlı bir kullanıcıya verdiği cevapta "Geber" şeklinde yanıt verdi.

İl Müdür yardımcısı Nail Noğay'ın, tepkiler sonrasında paylaşımlarını sildiği belirtildi. Webarşive kayıtlarına göre 390 twet atılan, 10 bin beğenme yapılan @nailnogay adlı hesap şuan iptal edilmiş görünüyor.

Memurlar.Net
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