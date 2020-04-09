Bakanlık geç hareket edince ilan edilen kadroların yarısı boş kaldı

Bilindiği üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 2019/6 KPSS tercihlerinde toplam 2.313 sözleşmeli pozisyon yer aldı. Kılavuzda, 699 sosyal çalışmacı, 294 Psikolog, 14 hemşire, 149 çocuk gelişimcisi, 80 fizyoterapist pozisyonu yer aldı.

Sonuçlar, ÖSYM tarafından 6 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. Ancak Bakanlık, konu TBMM'ye de taşınmaya başlayınca, Mart sonunda göreve başlatmaya başladı

Bakanlık bu kadar geç hareket edince, arada Sağlık Bakanlığı 3 defa alım yaptı (2019/7, 2020/4 ve 2020/5)

Sağlık Bakanlığının bu alımlarında, benzer kadrolar yer aldı.

Nihayetinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geç hareket ettiği için, sosyal çalışmacı, ebe, psikolog, çocuk gelişimcisi gibi bir çok kadroda, ilan edilen kadrolar doldurulamadı.