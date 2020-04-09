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MEB EKYS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı cevap kağıtlarını erişime açtı.
 09 Nisan 2020 16:11
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MEB EKYS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı cevap kağıtlarını erişime açtı.

2020-MEB-EKYS Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Nisan 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020 MEB EKYS sonuçları açıklandı
Memurlar.Net
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