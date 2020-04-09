2020 MEB EKYS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2020 MEB EKYS sonuçlarını açıkladı
|09 Nisan 2020 15:06
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2020-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı
15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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