Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı.
|11 Nisan 2020 00:49
|Yazdır
31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirdi.
1 EKMEK 5 LİRA MI OLUR
Ekmek fiyatının 5 liraya çıktığını gören vatandaşlar şoke oldu.
Fırıncının bu çirkin davranışıyla ilgili yasal işlem yapılması bekleniyor.
22 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
11 Nisan 2020 01:06
|Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz
11 Nisan 2020 00:23
|Kemal Sunal filmi gerçek oldu
10 Nisan 2020 23:28
|Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek
10 Nisan 2020 23:25
|Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor
10 Nisan 2020 22:56
|MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 22:31
|Bakan Koca, İstanbul'daki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
10 Nisan 2020 20:08
|Meteorolojiden bu akşam için sağanak uyarısı
10 Nisan 2020 19:19
|ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişi 100 gıda kolisi bağışladı
10 Nisan 2020 17:16
|En az riskle market alışverişini nasıl yaparız?
10 Nisan 2020 16:58