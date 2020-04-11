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Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi

Bakırköy zabıta ekipleri, kriz anını fırsata çeviren fırıncıyı affetmedi.
 11 Nisan 2020 16:20
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Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi

Sokağa çıkma yasağı kararının alındığının duyurulmasıyla birlikte market ve fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Bu durumu fırsata çeviren bir fırıncı, 1,5 liralık ekmeği 5 liraya satmaya başladı.

Vatandaşların tepkisine neden olan fırsatçılık, karşılıksız kalmadı.

Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, fırının adresini tespit etti ve gereken işlemleri yaptı.

Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı

İDARİ VE CEZAİ İŞLEM

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu,

"Sokağa Çıkma Yasağı'nın ardından ilçemizde bir fırının 5 TL'den ekmek satışı yaptığı tespit edilmiş,fırın hakkında idari ve cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır."

dedi.
Memurlar.Net
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