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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Nisan 2020 12:06
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,78006,7810
Avro7,40507,4060
Sterlin8,49508,5380
ANKARA
ABD Doları6,76006,8100
Avro7,37507,4350
Sterlin8,38208,5750
Dolar güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı
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