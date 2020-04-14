Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|14 Nisan 2020 12:06
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,7800
|6,7810
|Avro
|7,4050
|7,4060
|Sterlin
|8,4950
|8,5380
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7600
|6,8100
|Avro
|7,3750
|7,4350
|Sterlin
|8,3820
|8,5750
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