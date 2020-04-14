Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.492,00 lira oldu.
|14 Nisan 2020 12:49
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.492,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|369,80
|370,00
|375,00
|375,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.437,00
|2.458,00
|2.471,00
|2.492,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|337,00
|341,00
|342,00
|346,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.382,00
|2.402,00
|2.415,00
|2.435,00
|Yarım Ziynet
|1.191,00
|1.201,00
|1.208,00
|1.218,00
|Çeyrek Ziynet
|595,00
|600,00
|604,00
|609,00
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