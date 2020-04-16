Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerliolmaz üzere motorinde 21 kuruşluk indirim gerçekleşecek
|16 Nisan 2020 09:35
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmaz üzere motorinde 21 kuruşluk indirim gerçekleşecek
Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor
DÜN MOTORİNE 10 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYORDU
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma günü pompaya yansıyacak şekilde, motorinin litre fiyatında 10 kuruş indirim beklendiği açıklanmıştı.Dolar güne yükselişle başladı
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