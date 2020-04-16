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Motorine art arda ikinci indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerliolmaz üzere motorinde 21 kuruşluk indirim gerçekleşecek
 16 Nisan 2020 09:35
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Motorine art arda ikinci indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmaz üzere motorinde 21 kuruşluk indirim gerçekleşecek

Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor

DÜN MOTORİNE 10 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYORDU

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma günü pompaya yansıyacak şekilde, motorinin litre fiyatında 10 kuruş indirim beklendiği açıklanmıştı.

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