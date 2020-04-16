Kamu Denetçiliği Kurumu, 2 bin 500 emsal kararı yayımladı
Kamu Denetçiliği Kurumu, emsal niteliğindeki tüm kararlarını web sitesinden yayımladı.
|16 Nisan 2020 13:08
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Memurlar.net'te Nisan ayı içerisinde yapılan haberde, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 3 aydır hiç karar yayınlamadığını belirtilmişti.
Haber sonrasında, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, memurlar.net'e bir açıklama yaparak "Siteye yüklediğimiz kararlar 15 Nisan itibariyle herkese açık hale gelecek." demişti.
Kamu Denetçiliği Kurumu, emsal niteliğindeki 2.500 kararı resmi web sitesi üzerinden yayımladı.
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