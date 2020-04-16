Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline, evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı.

Turkcell açıklamasına göre, "#EvdeHayatVar" çağrısıyla evde kalan vatandaşlara farklı çözümler sunan Turkcell, fiber internet abonelerinin hem indirme hem de yükleme hızlarını artırarak evde geçirilen zamanın verimli şekilde geçirilmesine yardımcı oluyor.

Fiberde en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye yükselten Turkcell Superonline'nin hızları artırmasıyla, mevcut durumda 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan abonelerin tümü 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi.

Turkcell Superonline, 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek uygulama ile özellikle eğitimine evde devam eden öğrencilerin ve uzaktan çalışanların hayatına en verimli şekilde devam edebilmesine katkıda bulunuyor.

Ayrıca film izleyen, müzik dinleyen, oyun oynayan kullanıcılar fiber yükleme hızının artmasıyla birlikte dijital platformlardan daha etkin hizmet alabilecek ve evdeki vaktini çok daha iyi geçirebilecek.

- "Altyapımız Türkiye'nin hizmetinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak milletçe mücadele verilen bu günlerde vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Türkiye'yi ışık hızında fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline'ın güçlü altyapısı Türkiye'nin hizmetinde."

Öte yandan, salgınla mücadele sürecinde eğitime ve çalışmaya evden devam edenler için indirme hızının yanı sıra dosya yükleme hızı da önem taşıyor. Bu kapsamda Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az 4 kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı.

Bu sayede ödevlerini gönderen öğrenciler, dosya transferi yapan çalışanlar, görüntülü görüşme yapanlar, sıkça canlı yayın yapanlar ve sosyal medya platformlarına video yükleyenler de işlerini daha hızlı yapabilecek.