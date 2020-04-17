Abonelik sözleşmesi iptalleri e-devlete taşınıyor
|17 Nisan 2020 00:13
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı "e-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre koronavirüs nedeniyle kullanıcıların ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak, abonelik sözleşmesi fesih başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılabilmesini öngörüyor. Taslak hayata geçilirse, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.
MAYIS AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kamuoyu Görüşü alınabilmesi için 10 gün süre ile BTK'nın internet sitesinde yayımlanacak olan taslağa göre bu usul ve esaslar, 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. E-devlet üzerinden sunulacak olan fesih başvurusu hizmetlerin kullanımına ise aboneler tarafından 15 Eylül 2020 tarihinde başlanacak.
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