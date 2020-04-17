Dolardaki artış devam ediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|17 Nisan 2020 09:39
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,9250
|6,9260
|Avro
|7,5120
|7,5130
|Sterlin
|8,6170
|8,6600
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8900
|6,9400
|Avro
|7,4750
|7,5350
|Sterlin
|8,5540
|8,7010
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