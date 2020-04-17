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Dolardaki artış devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Nisan 2020 09:39
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Dolardaki artış devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,92506,9260
Avro7,51207,5130
Sterlin8,61708,6600
ANKARA
ABD Doları6,89006,9400
Avro7,47507,5350
Sterlin8,55408,7010
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Anadolu Ajansı
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