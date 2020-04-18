1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 18 Nisan 2020 09:38
Yazdır
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars'a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu.

Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

Pars Tan önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan dün ise oğullarını toprağa verdi.

Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.

Ebru Şallı 2002'de Harun Tan ile nikah masasına oturdu. Büyük oğulları Beren 2004'te, kardeşi Pars ise 2010'da dünyaya geldi. Çift 2013'te boşandı. Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çok şey öğrendim. Hep güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa."

Birçok ünlü isim sosyal medyadan Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı yayınladı. Bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl, "Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 13:41		 Ünlü sunucu sağlık çalışanlarından bahsederken ağladı!
16 Nisan 2020 22:54
Neymar 'Çocuk gibi ağladım' demişti, başrol oyuncusu teşekkür etti
15 Nisan 2020 13:54		 Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
13 Nisan 2020 00:55
Demet Akalın'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımı!
12 Nisan 2020 17:08		 'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
10 Nisan 2020 08:55
Numarasını paylaşan Sharapova, 40 saatte 2 milyon mesaj aldı
09 Nisan 2020 15:43		 Ece Erken ev sahibi ile yazışmasını paylaştı... Kirası olay oldu!
08 Nisan 2020 10:02
İbrahim Tatlıses'in kızı koronavirüse yakalandı
06 Nisan 2020 17:27		 Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!
05 Nisan 2020 19:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:18 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:18 - Darphane'ye, güvenliğe dair konularda, pazarlıkla alım yapma yetkisi verildi10:15 - Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi10:14 - ABD ve Çin arasında 'koronavirüsü kim çıkardı' kavgası10:13 - Ayçiçeğinde gümrük vergisi düzenlemesi10:02 - Sözleşmeli büro personelinin unvanları ile değiştirildi09:43 - Yasağa rağmen açık olan ruhsatsız kafeye polis baskını09:41 - Hastanede tedavi görürken, oğluyla koronavirüse yakalandı09:39 - Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı09:38 - Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
09:27 - EPDK tarafından YEKDEM maliyeti revize edildi08:51 - Alarm çaldı, polisler bankanın içinde yakaladı08:49 - Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı08:47 - Pazar günü bile telafi olabilir..08:45 - MKE'nin ürettiği 'Sahra' nefes verecek08:32 - Çorum'da bir garip olay! Kalabalığı görenler polise haber verdi08:30 - Çorum'da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti08:17 - Ekonomi torbası'na 3 partiden şerh
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
Yoğun bakımda büyük düşüş
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Pazar günü bile telafi olabilir..
Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 2
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 2
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
gamze pala 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
kuaför 1
soğuk su 2
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 3
ücretsiz izne gönderilenler için devlet desteği 1
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam