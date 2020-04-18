Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars'a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu.

Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

Pars Tan önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan dün ise oğullarını toprağa verdi.

Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.

Ebru Şallı 2002'de Harun Tan ile nikah masasına oturdu. Büyük oğulları Beren 2004'te, kardeşi Pars ise 2010'da dünyaya geldi. Çift 2013'te boşandı. Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çok şey öğrendim. Hep güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa."

Birçok ünlü isim sosyal medyadan Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı yayınladı. Bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl, "Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Kaynak: Hürriyet