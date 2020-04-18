31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar 15 gün daha uzatıldı
|18 Nisan 2020 18:54
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İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak ilindeki giriş çıkış yasağını 15 gün daha uzattı
İçişleri Bakanlığı, Nisan ayında yayımladığı genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışları, "03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak" sınırlandırmıştı
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