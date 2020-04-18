1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB açıkladı: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde bir askerin nöbet esnasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.
 18 Nisan 2020 23:14
Yazdır
MSB açıkladı: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli piyade er Abdullah Çam'ın, nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli bir askerin, nöbet sırasında rahatsızlanması üzerine Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Askerin hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı ile şehit piyade er Abdullah Çam'ın fotoğrafı paylaşıldı.

Bakan Akar'ın mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18 Nisan 2020 10:18		 FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
17 Nisan 2020 21:23
15 Temmuz'da alçak uçuş yapan pilotun tutukluluğuna devam
17 Nisan 2020 16:44		 Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
17 Nisan 2020 16:02
Kandilde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Nisan 2020 15:46		 Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
17 Nisan 2020 12:33
Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
17 Nisan 2020 10:20		 Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi
16 Nisan 2020 20:13
Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
16 Nisan 2020 17:30		 FETÖ davası sanığına 2 yıl 1 ay hapis
16 Nisan 2020 15:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı00:02 - 19 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı23:51 - THY'den tahliye uçuşlarına ilişkin açıklama23:46 - ABD, uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış23:40 - İstanbul MEM'den İstanbul polisine 20 bin maske23:33 - 'Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor'23:27 - Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracı çarpıştı23:21 - Bakan Selçuk, 'LGS ertelenir mi?' sorusunu yanıtladı23:14 - MSB açıkladı: Bir askerimiz şehit oldu
23:09 - Cezaevinden tahliye oldu, ilk işi cinayet işlemek oldu23:04 - Muş Valisi: Sosyal medyadaki ifadeler bana ait değildir22:59 - 'Kayseri'ye giriş çıkışlar 15 gün daha sınırlandırıldı'22:54 - 16 yaşındaki genç evde ölü bulundu22:48 - Kalp krizi geçiren kişinin imdadına polis yetişti22:42 - Ömer Çelik, CHP'nin sahra hastanesiyle ilgili konuştu22:36 - İspanya OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatacak22:30 - Koronavirüs elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
19 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nostalji kuşağı 1
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 3
luppo 2
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
dornaz alfa 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 1
komutanların efsane sözleri 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam