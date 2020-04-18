Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet esnasında şehit olan Piyade Er Abdullah Çam için taziye mesajı yayımladı.
|18 Nisan 2020 23:56
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet esnasında şehit olan Piyade Er Abdullah Çam için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında, "Hakkari Yüksekova bölgesinde görevli silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.MSB açıkladı: Bir askerimiz şehit oldu
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