Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma

'BU HAFTA SONUNA DOĞRU MASKE SORUNU KALMAYACAK' Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, maske alamayan vatandaşlarla ilgili konuştu. Çolak, aralarında İstanbul ve Ankara'nın bulunduğu 31 ilde geçtiğimiz perşembe gününden itibaren eczaneler aracılığıyla maske dağıtıldığını söyleyerek, "Bu hafta sonuna doğru da diğer illerde de maske sorunu kalmayacak" ifadelerini kullandı.