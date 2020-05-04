Ek ders görüş yazıları neden tüm il milli eğitimlere yazılmıyor

İçinden geçtiğimiz süreçte ilk defa karşılaşılan bir çok durum söz konuş olmuş ve bakanlıktan görüşler istenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 08.04.2020 tarih ve 6247590 sayılı yazılarıyla Nevşehir Valiliğine vermiş olduğu görüşünde;

"Öte yandan, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği sürelerde aylıksız iznini kesip göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde, eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapılmadığından herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde aylıksız iznini kesip göreve başlayan öğretmenlerin, bu sürelerde herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.04.2020 tarih ve 6317000 sayılı yazılarıyla İstanbul Valiliğine vermiş olduğu görüşünde;

"Öte yandan, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kuramlarının tatil edildiği süreçte aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.04.2020 tarih ve 6366634 sayılı yazılarıyla Giresun Valiliğine vermiş olduğu görüşünde;

"Öte yandan aylıksız izinde, doğum sonrası analık izninde, raporlu veya yurt dışında iken eğitim kurumlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle aylıksız izinde, doğum sonrası analık izninde, raporlu veya yurt dışında iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.04.2020 tarih ve 6459186 sayılı yazılarıyla Konya Valiliğine vermiş olduğu görüşünde;

"Diğer taraftan, eğitim kurumlarının tatil edildiği bu süreçte geçici olarak görevlendirildiği kurumdan, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna dönen ilgilinin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır.

Bu nedenle ilgilinin, eğitim kurumlarının tatil edildiği bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Açıklamalarında bulunmuşlardır.

Biz memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazılarına ulaşıp haber yapmamış olsak, görüş yazılan iller dışındaki illerimiz; bu görüş yazılarından nasıl haberdar olacaktır. Bizim ulaşmadığımız kim bilir kaç görüş yazısı bulunmaktadır, İller arasında uygulama birliği nasıl sağlanacaktır? Bu nedenle Bakanlığın geneli ilgilendiren görüş yazılarını dağıtımlı olarak tüm il milli eğitim müdürlüklerine göndermesi ve internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir.

Sitemize ulaşan sorulara göre;

- Üzerindeki geçici yöneticilik görevi sonlandırılan,

- Her hangi bir yerde geçici görevlendirmesi iptal edilen,

- Okulunda boş norm var ise yöneticilikten istifa eden,

- 45 gün heyet raporu olan,

- 3 ay refakat izni kullanan,

- Doğum izni biten,

- Soruşturma sonucunda görev yeri değiştirilen,

- Haftalık ders programı olmayan gruptan olan Yöneticiler ve rehber öğretmenlerden herhangi bir nedenle görevinde olmayıp görevine geri dönen,

ve okulların tatil edildiği günlerde okuldaki görevine dönen bir öğretmenin, önceden yerine ücretli öğretmen /norm kadro fazlası öğretmen görevlendirilmiş ise yada okuldaki aynı branştaki zümre veya başka öğretmenler tarafından dersleri paylaşılmış ise ek ders ödemeleri ayrı ayrı tüm tarafları ilgilendirecek şekilde nasıl yapılacaktır?

Yukarıdaki durumlardan etkilenecek olan;

Ücretli öğretmenin görevi sonlandırılacak mıdır?,

Norm kadro fazlası öğretmenin durumu ne olacaktır?

Ayrıca zorunlu olarak Cumartesi ve Pazar günleri eğitimlerini yapan Bilim Sanat Merkezlerindeki öğretmenler ile halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinde akşam dersleri olanların ek dersleri ve evde eğitim yapan öğretmenlerin ek dersleri ne olacaktır?

Bize göre hayatın olağan akışında ne yapılması gerekiyorsa o işlemlerin yapılıp karşılığında ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Sorularına cevap veren bir genel yazının tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR