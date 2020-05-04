Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
|04 Mayıs 2020 10:01
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon açıklaması;
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %1,55 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,90 ile giyim ve ayakkabı, %4,91 ile eğlence ve kültür ve %5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52 ile konut oldu.
Aylık en yüksek azalış %1,83 ile ulaştırma grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer
gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür ve %0,32 ile konut
oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında
artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler,
%4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,27, aylık %1,11 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gerçekleşti.4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
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