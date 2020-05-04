4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
|04 Mayıs 2020 10:11
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2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında ise yüzde 0,85 arttı. Haziran ayı ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.
Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı.
2020'NİN İLK 4 AYININ ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2020 yılı için açıklanan ilk 4 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 3,16 artmış durumda.
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.
Mayıs ve Haziran enflasyonu ile beraber yüzde 4 aşılırsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
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