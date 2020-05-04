Nisanda fiyatlar en çok bu illerde arttı
|04 Mayıs 2020 10:46
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Türkiye'de nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 12,98 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,94 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,72 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta oldu. 12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 14,22 ile yine bu bölgede gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,98 ile söz konusu bölgede gözlenirken, bunu yüzde 12,28 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", yüzde 12,24 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgeleri izledi.
En düşük fiyat artış ise yüzde 8,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey-SR Level 2
|Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde)
|TR Türkiye
|0,85
|10,94
|TR10 (İstanbul)
|0,77
|11,22
|TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|0,15
|10,20
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|0,77
|12,24
|TR31 (İzmir)
|1,28
|12,05
|TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
|0,84
|10,53
|TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|0,69
|11,00
|TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|0,80
|11,74
|TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|0,93
|11,03
|TR51 (Ankara)
|0,93
|11,05
|TR52 (Konya, Karaman)
|0,46
|10,10
|TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
|0,81
|11,03
|TR62 (Adana, Mersin)
|0,60
|10,60
|TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|0,80
|9,20
|TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|1,02
|12,28
|TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
|0,12
|11,34
|TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
|1,14
|9,69
|TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|0,36
|8,47
|TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|1,16
|10,91
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|1,15
|9,67
|TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|1,72
|12,98
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|0,98
|9,62
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|1,16
|9,19
|TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|1,49
|10,91
|TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|0,58
|11,11
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|1,18
|10,88
|TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|0,81
|11,45
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