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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 05 Mayıs 2020 12:19
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,06007,0610
Avro7,65807,6590
Sterlin8,75708,8000
ANKARA
ABD Doları7,05507,1050
Avro7,65507,7150
Sterlin8,65508,8390
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Anadolu Ajansı
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