Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|05 Mayıs 2020 12:19
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,0600
|7,0610
|Avro
|7,6580
|7,6590
|Sterlin
|8,7570
|8,8000
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0550
|7,1050
|Avro
|7,6550
|7,7150
|Sterlin
|8,6550
|8,8390
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